Unionistas evidencia todas sus carencias y pierde ante el filial del Celta

Unionistas sigue en su peor momento deportivo de la historia. Tres puntos de dieciocho posibles. Dos partidos consecutivos perdidos con un jugador más durante una hora de juego. El Celta Fortuna venció por 0-2 en el Reina Sofía con un doblete de Hugo González.

El once de Mario Simón estaba marcado por el cambio de dibujo. El técnico unionista dejó fuera del once a Ramiro y a Álvaro Gómez y metió a Encuentra (como central derecho) y a Gorjón (como libre en el centro de la zaga).

El arranque charro fue bueno. Una falta de Prada al segundo palo la remató de cabeza Gorjón. Cruzada. Después, De la Nava remató a bocajarro y se topó con una gran intervención de Coke, cancerbero visitante.

En el minuto 35, una entrada del visitante Barre acabó en roja directa. Unionistas volvía a estar en un escenario de superioridad numérica desde la primera parte, pero le falta presencia ofensiva en la punta del ataque para acompañar a De la Nava.

La segunda parte dejó dos evidencias: la calidad del Celta Fortuna y la inoperancia de Unionistas. Los visitantes se adelantaron en el minuto 48 con una buena jugada colectiva que acabó con un tanto a placer de Hugo González.

Mario Simón tardó veinte minutos en mover el equipo. Unionistas se había acercado con un disparo cruzado de Abde y con una doble ocasión con un remate de Gorjón que evitó Coke ‘in extremis’ y un barrullo posterior que salvó un zaguero en área pequeña.

En el minuto 69, Mario Simón hizo el primer cambio con la entrada de Álvaro Gómez por Juanma Lendínez. Dos minutos después, Unionistas realizó la segunda ventana con la entrada de Pere Marco, Hugo de Bustos y Luis Roldán.

Pero nunca dio la sensación Unionistas de ir a por el partido con todo. No con la fe que suele tener el Reina Sofía. Lo que sí llegó fue un claro y evitable penalti de Juanje sobre Hugo González, que el 7 celeste convirtió en el 0-2 definitivo.

Lo más lamentable llegó en los compases finales, cuando un seguidor local escupió a miembros del banquillo visitante y la Policía se lo llevó del recinto.