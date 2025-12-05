A Unionistas le entra prisa con Henry Hiobi

Las bajas en la defensa de Unionistas han obligado al club a acelerar con la ficha de Henry Hiobi. De hecho, según ha podido conocer SALAMANCA24HORAS.COM, el equipo charro está moviendo sus hilos para intentar obtener todos los papeles de forma inmediata y no se descarta que el anuncio oficial se haga en las próximas horas.

Henry Hiobi, futbolista camerunés de 19 años, estuvo a prueba en Unionistas, se marchó y ahora ha regresado para completar los entrenamientos del primer equipo. Aunque el club blanquinegro, eso sí, le hará ficha del filial.

Esta situación coincide con la plaga de bajas en la defensa del primer equipo: Farru y Jan Encuentra están sancionados; Raúl Prada y Ramiro Mayor se acaban de reintegrar al grupo tras mes y medio de lesión; y Álvaro Santiago se ha lesionado el jueves y tiene pocas opciones de jugar ante la Ponferradina.