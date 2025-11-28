Unionistas mide su mejoría contra el Ourense de Llácer

Unionistas quiere más. Los blanquinegros llevan siete partidos sin perder y han escalado a la novena posición de la tabla. Este sábado, a las 16:15 horas, se ve las caras con el Ourense CF en O Couto. Dani Llácer, ex técnico de los charros, manda ahora desde el banquillo gallego.

Mario Simón no podrá contar con los defensas Ramiro Mayor ni Raúl Prada por lesión ni con el sancionado Juanje. Quién supla al '6' es una de las incógnitas del encuentro en Unionistas. Aunque el entrenador unionista dejó más dudas sobre la alineación debido al estado de O Couto: "Vamos a valorar la situación del terreno de juego y la climatología, que parece que habrá lluvia seguro".

Uno de los futbolistas en mejor momento es Olmedo. El lateral derecho es clave en las acciones de estrategia. “En acciones a balón parado, en faltas y córner, me han dado la confianza de ser el primer lanzador. Para los penaltis, hay una lista de golpeadores. Si está Carlos de la Nava en el campo, él decide si dispara él u otro compañero", explica el '2'.

Los charros arrancan la jornada a tres puntos de la zona de playoff y a también a tres puntos de la zona de descenso. Y el resultado en O Couto será importante para ver hacia dónde mira Unionistas antes de la Navidad.