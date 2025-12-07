Unionistas se mide a la Ponferradina con un ‘rompecabezas’ en defensa

La decimoquinta jornada de Primera RFEF se cerrará este lunes en el estadio Reina Sofía. Unionistas y la Ponferradina se ven las caras en Salamanca con la intención de sumar tres puntos más a su casillero.

En el conjunto de Mario Simón, la principal duda está en la defensa. Jan Encuentra y Farru son bajas seguras por sanción; Raúl Prada tampoco estará disponible según el propio técnico, aunque el club sí le ha oficializado en la convocatoria; y Ramiro Mayor y Álvaro Santiago que están entre algodones (el primero de ellos se ha reincorporado al equipo tras un mes y medio parado y el segundo ha entrenador al margen en varias sesiones).

La Ponferradina llega al Reina Sofía en puestos de descenso y tras quedar eliminado en el último minuto de la prórroga en Copa del Rey. Además, Nafti acaba de aterrizar en el banquillo berciano. “Han adelantado un poco la presión y tienen un inicio más corto. Los jugadores de arriba están apareciendo más en zona de creación y tienen mucho talento. Una de sus virtudes es cómo atacan los espacios. Están hechos para estar en zona de playoff”, explica Mario Simón sobre los nuevos conceptos de su homónimo en la Ponferradina.