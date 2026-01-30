Unionistas, a ‘pescar’ en Barreiro

Dos victorias seguidas. Y quiere más. Unionistas buscará ‘pescar’ en Barreiro este sábado. A partir de las 16 horas, los blanquinegros se ven las caras con el segundo clasificado: el filial del Celta.

“Es un filial de Primera División con mucha calidad individual y mucho dinamismo. Tiene una estructura bien marcada y que va generando muchas ventajas por los movimientos de ruptura. Modifican mucho esas situaciones”, asegura Mario Simón.

El entrenador unionista dispone de Masllorens y Serpeta, que fueron cedidos durante la semana. Respecto al último, deja clara su posición en el campo: “Su posición ideal es en banda derecha. Es un jugador zurdo y que tiende a ir en diagonal. Ahí tendrá que ocupar la posición con Adam y Álvaro”.

Hugo de Bustos y Jan Encuentra son baja por lesión y las miradas se centran en la licencia de Chibozo. El africano viajó de urgencia a París para recoger una documentación necesaria para continuar con la tramitación de su licencia federativa en la Real Federación Española de Fútbol, según explica Unionistas.