Unionistas pierde los tres puntos en los compases finales ante el Ourense

Palazo para Unionistas. Los charros cayeron por 4-3 en O Couto ante el Ourense CF y se dejaron los tres puntos en los tres minutos finales del tiempo de descuento ante su ex entrenador, Dani Llácer.

Mario Simón, que no dio la convocatoria para evitar que se conociesen las bajas de Pere Marco y Hugo de Bustos, esperó hasta el último segundo para decidir el once inicial debido al estado del terreno de juego de O Couto. No había pasado ni un minuto y ya se intuía que iba a acabar en lodazal. Para ello, el entrenador de Unionistas dispuso de inicio un centro del campo formado por Roldán y Juanma Lendínez como novedades. El resto, los titulares de las últimas jornadas.

Los charros golpearon en el minuto 6 con un centro del Olmedo que controló Aarón Piñán y mandó a la red. Era el 0-1. Sin embargo, tras cuatro minutos de revisión en el FVS y las quejas de Dani Llácer desde el banquillo local, el colegiado anulaba el tanto por mano del atacante leonés.

Y Unionistas sufrió en los siguientes minutos. Jerín Ramos y Nacho Castillo dominaban la medular con claridad y acercaban al Ourense a la meta de Unai Marino. El ‘8’ tuvo una buena ocasión con un disparo desde la frontal y un centro desde la izquierda de Hugo Sanz no encontró rematador.

En los minutos finales de la primera mitad, Unionistas sí tuvo el control del partido y un centro de Álvaro Gómez no encontró por muy poco a Aarón Piñán en la llegada de segunda línea. Además, en el descuento, Abde probó a Álvaro Ratón con un chut desde la frontal.

Si la primera parte fue sosa, la segunda parte fue completamente incontrolable. El Ourense se adelantaba a los tres minutos de la reanudación con un gol de Piera, que se ayudó de la mano para controlar el balón. Sin embargo, el cuarto árbitro dio el visto bueno a la acción y los gallegos se adelantaban en el tanteador. No tardó en reaccionar Unionistas, que empataba seis minutos después en un gran pase de Luis Roldán a Álvaro Gómez para que el capitán mandase con la izquierda la pelota a la red (1-1).

El Ourense volvió a golpear con un gol de Omar, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego previo de Carmona. Ahí movió ficha Mario Simón, para meter en el campo a De la Nava. El '10' marcaba el 1-2 con mucha sangre fría al recibir dentro del área y superar con maestría a Álvaro Ratón.

Pero, cuando mejor tenía el partido Unionistas, Jan Encuentra cometió un penalti infantil y además vio la segunda amarilla. Kinsley superaba a Unai Marino desde los once metros y ponía el 2-2 con todo el descuento por jugarse.

Por delante, once minutos completamente inexplicables. Unionistas marcaba en un balón al área que tocaba Jelbat y se hacía un autogol. Era el 2-3. Pero el fútbol le deparaba un final muy amargo a los jugadores charros. El Ourense empataba en el minuto 99 y, solo dos minutos después, los gallegos remontaban para hacer inerte el esfuerzo de Unionistas en O Couto (4-3). Palazo para los charros.