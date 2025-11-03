Unionistas de Salamanca presenta un recurso por alineación indebida del Athletic Club B

Unionistas de Salamanca ha presentado un recurso al juez único de competición por alineación indebida del Athletic Club B, correspondiente al partido disputado en Lezama durante el fin de semana pasado y que habría acabado con empate de ambos conjuntos.

Un hecho que se da, según ha explicado el propio club, tras haber cometido una infracción al reanudar el juego del partido después de la expulsión de uno de los jugadores bilbaínos.

Según explicaba en rueda de prensa Mario Simón tras el encuentro en el que Unionistas lograba el empate y por ende salir de la zona de descenso: “El jugador expulsado ha seguido jugando, no sé si un minuto o dos o el tiempo que haya sido. El árbitro ha reiniciado el partido y el jugador ha seguido en el campo”.

De momento, se esperará a la respuesta del juez único en los próximo días, y en caso de que se haya cometido una infracción indebida, se dará por ganado el resultado al conjunto salmantino por 3 a 0, y los tan deseados tres puntos en la tercera categoría del fútbol español.