La Vuelta llega este viernes a Guijuelo: favoritos, dónde verla y cortes de tráfico

Se espera una etapa que se decida al esprint en Guijuelo. El primer líder de La Vuelta, Jasper Philipsen, principal favorito

Guijuelo acogerá este viernes el final de la antepenúltima etapa de La Vuelta. Lo hará en torno a las 17:20 hora (con el horario más rápido) después de que el pelotón ciclista haya recorrido casi 162 kilómetros desde que salieran de la localidad vallisoletana de Rueda.

Una etapa predominantemente llana y donde no habrá ninguna dificultad montañosa destacada, más allá de pequeños repechos que el pelotón profesional de seguro pasará sin apenas notarlo.

Está previsto que la salida sea a las 13:50 horas, aunque la lanzada será efectiva cinco minutos después cuando ya los ciclistas se encaminen dirección a Medina del Campo. Después pasarán por las localidades de Villaverde de Medina, Nava del Rey, Alaejos, Vadillo de Guareña y Fuentelapeña, para después llegar a las inmediaciones de Fuentesaúco, pero sin entrar en el municipio, y ya encontrarse en la carretera que une esta localidad zamorana y Salamanca.

El primer pueblo de la provincia por el que pasará la carrera será Aldeanueva de Figueroa, con un perfil favorable hasta prácticamente la localidad de San Cristóbal de la Cuesta; antes, eso sí, el pelotón habrá pasado ya por la travesía de La Vellés.

Una vez que los corredores se encuentren en San Cristóbal deberán subir por la carretera que une la localidad con Villares de la Reina, un pequeño repecho que los ciclistas pasarán sin dificultad, pero puede convertirse en un buen punto para ver a la serpiente multicolor porque será de los pocos tramos donde el pelotón baje la velocidad, siempre y cuando no lleguen con la idea de disputar a tope el esprint intermedio que les espera en el paseo de Canalejas de Salamanca.

Una vez que los ciclistas pasen por Salamanca (se puede consultar el recorrido específico por la capital aquí) encaminarán la antigua Vía de la Plata pasando por los municipios de Mozárbez, Cuatro Calzadas (en cuya subida también se puede ver algo más lento a los ciclistas), Beleña, Fresno de Alhándiga y, finalmente, Guijuelo.

En Guijuelo, los ciclistas entrarán en un primer momento por el tradicional acceso de Salamanca llegando a correr por el centro de la localidad, para después volver a realizar un pequeño rodeo hacia Guijo de Ávila y entrando en los kilómetros finales por la entrada sur de Guijuelo donde estará situada la meta.

Mejores lugares para ver a los ciclistas

En las etapas donde predomina el llano ver a los ciclistas se convierte en una tarea más efímera que en la montaña, por ello el aficionado debe buscar puntos donde los corredores vayan algo más lento, como en subidas, o lugares estratégicos o decisivos de la etapa.

En esta penúltima etapa que une Rueda con Guijuelo las subidas escasean, por lo que elegir un buen lugar puede ser tarea complicada. Puntos como la subida de Cuatro Calzadas, Fresno Alhándiga o San Cristóbal pueden ser puntos donde el pelotón aminore la marcha.

Sin embargo, un paso muy vistoso y emocionante puede ser el de Salamanca capital, con especial interés en ese esprint intermedio en el paseo de Canalejas donde los más rápidos buscarán sumar puntos de cara a la clasificación del maillot verde, liderada en estos momentos por Mads Pedersen.

Sin embargo, el punto más determinante y más emocionante será la llegada a Guijuelo donde los espectadores presumiblemente verán una llegada al esprint del pelotón o, aunque en menos probabilidad, el desenlace de una fuga.

Por último, los más conocedores del terreno, y sobre todo con el día libre, podrán ver la carrera en diferentes puntos si siguen a los corredores desde la salida de Rueda en Valladolid.

Previsión de la etapa y favoritos

Una etapa como la de Guijuelo, sobre el papel, apunta a un esprint masivo, siendo la penúltima oportunidad de los velocistas antes de la llegada de Madrid.

Sin embargo, el cansancio acumulado y las pocas ganas que tendrán los equipos de los líderes de gastar fuerzas en favor de conservarlas de cara a la decisiva etapa de La Bola del Mundo, puede hacer que triunfe una escapada de un grupo numeroso.

Habrá que tener en cuenta también el viento, puesto que, si hay presencia de rachas fuertes de costado, podrían hacer que aparezcan los temidos abanicos y cambiaría por completo el devenir de la carrera.

Por último, en caso de llegada al esprint, y aunque ligeramente ‘pica’ para arriba, los focos se centrarán en el primer líder de La Vuelta y uno de los mejores velocistas del mundo, Jasper Philipsen. No obstante, cabe recordar que Ben Turner (Ineos) ya le batió al esprint en esta Vuelta, y que podrían aparecer otros nombres como el venezolano Aular (Movistar) -dos segundos puestos y un tercero en los esprines de esta vuelta- y el todopoderoso Mads Pedersen, que está demostrando un estado de forma envidiable en la ronda española.

Cortes de tráfico en la capital y provincia

En Salamanca capital los cortes comenzarán en torno a las 15:45 horas y se mantendrán hasta aproximadamente las 16:40 horas, una vez finalice el paso de los corredores.

El recorrido urbano obligará a cortar al tráfico las siguientes vías:

Avenida de la Merced

Avenida de Salamanca

Avenida Raimundo de Borgoña

Paseo del Doctor Torres Villarroel

Avenida de Mirat

Plaza de España

Paseo de Canalejas

Paseo del Rector Esperabé

Avenida Reyes de España

Puente Enrique Estevan

Glorieta Vettones y Vacceos

Paseo del Progreso

Carretera de la Fregeneda

Calle Buenaventura

Avenida Virgen del Cueto

Avenida Saavedra y Fajardo

Carretera N-630

En el caso de la provincia, los cortes de tráfico podrían variar dependiendo de la zona y ser más flexisibles, aunque se espera, y dado el paso previo de la Caravana Publicitaria, que todas las carreteras por las que pase La Vuelta estén cerradas, como mínimo, una hora antes de que pase el pelotón ciclista.