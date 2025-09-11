El recorrido de La Vuelta a su paso por Salamanca será el mismo que se anunció antes de que empezara la prueba

Salvo impedimento, que en los últimos días cobra cada vez más fuerza, la Vuelta Ciclista a España llegará a Guijuelo este viernes.

Sin embargo, antes de la meta de Guijuelo la serpiente multicolor tendrá un paso por Salamanca capital donde, además, está situado el único sprint intermedio del día.

Se da la circunstancia que, a pesar de la creencia de los últimos días, el recorrido y el acceso a Salamanca capital no se ha variado desde que lo notificara la organización de La Vuelta en junio de este año.

Es decir, los ciclistas, que llegan a la capital desde la carretera de Fuentesaúco, accederán a Salamanca por la carretera de la rotonda de Las Bizarricas y La Sindical, desde ahí llegarán a la rotonda de Ciudad Jardín para continuar por la derecha hacia la glorieta Ruta de la Plata y seguir en esa dirección hacia Torres Villarroel, donde entrarán por dirección contraria para bajar por la avenida de Mirat y su enlace con el paseo de Canalejas, donde estará situado el mencionado sprint intermedio.

Una vez que los ciclistas pasen el sprint intermedio abandonarán la ciudad pasando por el puente Enrique Estevan, sin embargo, en vez de continuar directamente por la carretera de Béjar, y dado el corte de la misma por obras, el pelotón ciclista hará un breve rodeo hasta la carretera de Vecinos y se desviarán al Zurguén para ya conectar con la carretera nacional de Béjar.

No obstante, cabe destacar que este recorrido no ha sufrido modificaciones de última hora y se mantiene el mismo que la organización de carrera ya notificó antes del inicio de la prueba, algo que también viene venía reflejado en el libro de ruta oficial de la prueba varios días antes de su inicio. De hecho, fuentes de la organización ya explicaron a este medio de comunicación en junio que el acceso a Salamanca capital se haría por la entrada de las Bizarricas, puesto que es la carretera de conexión más directa según vienen de Fuentesauco y la que menos influencia tendría en el tráfico de conexión con la A-62.

Dado el paso de la prueba por Salamanca, el Ayuntamiento reforzará la seguridad y ya ha anunciado las calles que estarán cortadas al tráfico, así como las limitaciones a la hora de aparcar. Todo ello se puede consultar a través de este enlace.