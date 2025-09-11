Drones, helicópteros y fuerzas especiales: así protegerá Salamanca la etapa de La Vuelta

La provincia de Salamanca será escenario este viernes, 12 de septiembre, de la 19ª etapa de la 80ª edición de la Vuelta Ciclista a España, que partirá desde Rueda (Valladolid) y finalizará en la localidad salmantina de Guijuelo, atravesando la provincia de norte a sur.

Ante la dimensión del evento y el paso del pelotón por varios municipios, se ha desplegado un importante dispositivo de seguridad coordinado por la Guardia Civil, con la participación de 132 agentes, 59 motos, 28 vehículos todoterreno y de apoyo, además de un helicóptero de vigilancia. Esta unidad, conocida como Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV), cuenta con cuatro agentes nacidos en Salamanca, incluyendo al Oficial de Relaciones con los Medios de Comunicación Social.

Además, la Guardia Civil de Salamanca refuerza el operativo con 50 efectivos y 20 vehículos de seguridad ciudadana, así como 30 agentes y 20 vehículos del Subsector de Tráfico. También colaboran unidades especializadas como el Equipo PEGASO, dotado con drones y sistemas anti-dron, así como los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) procedentes de Madrid y León.

Dispositivo conjunto con la Policía Nacional y policías locales

La subdelegada del Gobierno en Salamanca ha detallado que se ha preparado un operativo "proporcionado, reforzado y coordinado" entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales de Salamanca y Guijuelo, con presencia de unidades especializadas desplazadas desde otros puntos del país. En total, el dispositivo conjunto incluye a 132 guardias civiles y 80 policías nacionales, con el apoyo de medios terrestres, motocicletas y un helicóptero.

La subdelegada también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad ante "las polémicas surgidas sobre concentraciones a lo largo del recorrido", recordando que: “Respetamos y facilitamos el derecho a la protesta pacífica de todos los ciudadanos, siempre dentro de la seguridad, tanto del público como de los corredores y de los propios manifestantes. El papel de la Subdelegación es asegurar que en Salamanca cualquier persona se puede expresar libremente y cualquier ciudadano pueda disfrutar de eventos como la Vuelta con seguridad.”

También ha destacado el papel de Salamanca como escaparate internacional: “Es un evento deportivo, por lo que, por favor, que se tenga el máximo respeto y además que demos la imagen de que Salamanca es una ciudad hospitalaria, una ciudad Patrimonio de la Humanidad que se va a ver en todo el mundo.”

Exhibición de medios en Guijuelo

Al término de la etapa, la Guardia Civil acercará su labor a la ciudadanía con un stand institucional en la Plaza Mayor de Guijuelo, dentro del espacio “Parque Vuelta” organizado por la carrera. Allí, de 16:30 a 20:30 horas, se expondrán medios y materiales específicos de distintas unidades del Cuerpo, con acceso libre para todos los asistentes.

La jornada promete ser una fiesta del deporte, con un importante refuerzo en seguridad y una llamada al civismo y la convivencia por parte de las autoridades.