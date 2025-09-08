De la Catedral que la guarda, a los corazones que la esperan: “Los salmantinos tenemos el deber de expandir la devoción por la Virgen de la Vega”

La patrona de Salamanca, la que cuida la ciudad, por la que se celebran las Ferias y Fiestas, por la que rezan miles de habitantes de la ciudad… la Virgen de la Vega es una de las imágenes más importantes para la capital del Tormes, conservándose en la Catedral Vieja, y brindando devoción para cada una de las personas que se acercan a verla, a quererla y a cuidarla.

Desde hace unos años, el Cabildo de la Catedral de Salamanca baja de su altar a la imagen para que sea disfrutada por los salmantinos y salmantinas. Todo esto, en pro de que “la gente se acerque a ella, además es la patrona de Salamanca y que hay tratarla con la máxima dignidad que se merece”, como destaca Raúl Benito, técnico de Patrimonio de la Catedral de Salamanca.

En un monumento único reconocido en todo el mundo, sirve para que se vaya aumentando la devoción por la misma desde que se tomase la decisión de cambiar el lugar de la misma. A mediados del siglo XX, el obispo Barbado Viejo pidió que la patrona de Salamanca tuviera su lugar en el templo religioso más importante de la capital del Tormes.

Entre todas las actuaciones que se han hecho en los últimos años, destaca la de mantener la devoción por la misma e ir aumentando esto poco a poco. Por eso mismo, desde el 30 se pone bajo el retablo de la Catedral Vieja para que los visitantes y turistas de la ciudad la arropen.

Virgen de la Vega en la Catedral Vieja de Salamanca

Para conocer en profundidad la imagen, tal vez una de las asignaturas pendientes de muchos salmantinos, la imagen se creó en el siglo XII y representa a la Virgen como madre de Dios, siendo ella misma el trono del Niño Jesús. Además, cabe destacar que hubo una época en la que se vestía con mantos según algunos grabados, algo que se dejó de hacer desde el siglo XVIII, conservando los mismos como oro en paño.

Corona de la Virgen de la Vega en la Catedral Vieja de Salamanca

Está realizada de cobre dorado, y de buena calidad, lo que ha evitado que se oxide a lo largo de los años. Por otro lado, cabe destacar que las coronas tanto de la Virgen como las del Niño se añadieron a posteriori de su creación, en el siglo XVII. Como se puede apreciar en la imagen, el contraste entre las piedras de las propias coronas y el color dorado de la misma llenan de magia el altar.

Virgen de la Vega en la Catedral Vieja de Salamanca

Por otro lado, destaca la media luna que se añadió en el siglo XIX, y de esta forma, como ha declarado el propio Raul, se ha presentado la idea de la Virgen Inmaculada, representando esa idea en todo momento. Asimismo, las azucenas de las manos han sido los elementos más actuales, cambiando los mismos para conservar todas las flores. Ante la idea de añadir nuevos elementos, la intención actual es conservarla así, sin considerar de momento si se podría llegar a hacer.

Ante las características de la imagen, también se ha explicado que el pesaje está entre los 15 y los 20 kilos, iluminando el altar con luces LED para que no se aporte calor a la misma, no se desgaste y, por supuesto, a una distancia prudencial para que en todo momento luzca como la patrona de Salamanca.

Conservación y cuidado de la misma

Normalmente, la Virgen de la Vega está en el retablo de la Catedral Vieja, en uno de los más espectaculares de Castilla y León y en el que, pintura a pintura, se narra toda la historia de la biblia, desde el nacimiento del Niño Jesús hasta la resurreción del mismo.

En el lugar en el que se posa para ser venerada por aquel que se acerque hasta el monumento, los técnicos de Patrimonio están siempre pendientes de que se conserve y se limpie adecuadamente. Ante ello, interesa no utilizar materiales que pudieran llegar a oxidar la propia imagen.

Además, se evita cualquier tipo de líquido que humedezca, y únicamente se retira el polvo de la misma con plumeros para lograr que no se desgaste con el paso del tiempo. En el momento en el que se baja, y tocando madera en todo momento de que no pase, se pudiera atisbar cualquier mancha en la imagen. se tendrían que tomar medidas y contratar empresas especializadas en la restauración de arte.

Retablo de la Catedral Vieja

Relación con los fieles y objetivos de futuro

Al igual que ahora se puede visitar bajo el retablo y no introducido en él, normalmente se posa bajo el arte que rodea a la Catedral de Salamanca. Asimismo, ante el esplendor del mismo, podría verse pequeña a La Virgen de la Vega, lo que tal vez sea una asignatura pendiente de cara al futuro. Por otro lado, cabe destacar que que un principio se hizo para la Virgen de Santa María de la Sede, de titularidad de la Catedral Vieja.

Ofrenda Floral en honor a la Virgen de la Vega

Entre los objetivos futuros que se tiene, también está que se expanda la devoción por la misma, ante un “trabajo que tenemos todos los salmantinos cuando viajamos fuera”, como destaca Raúl Benito. Del mismo modo, ha expuesto que “sería bonito ir a otras ciudades y encontrarte una imagen de la Virgen de la Vega”. Al igual que durante este domingo, 7 de septiembre, y durante el resto de los próximos años, los salmantinos podrán disfrutar la imagen por las calles de Salamanca, en su tradicional ofrenda floral.