El directo de Medina Azahara protagoniza este festivo y rockero martes: este es el programa de hoy
El grupo salmantino The Third Rule actuará en el parque Elio Antonio de Nebrija
El grupo Medina Azahara centra la programación festiva de la capital salmantina este martes con su concierto en la Plaza Mayor de Salamanca, a partir de las diez de la noche. Este año se despiden definitivamente de los escenarios, poniendo fin a una carrera legendaria que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas y el guitarrista del grupo, Paco Ventura, nos ha contado cómo será este concierto en esta entrevista: Paco Ventura: “El concierto de Salamanca es una de las últimas oportunidades que tiene la gente de ver a Medina Azahara”.
Además, el grupo salmantino The Third Rule actuará en el parque Elio Antonio de Nebrija a las ocho y media de la tarde. The Third Rule es una banda de rock alternativo que destaca por su estilo fresco, ecléctico y personal. Su propuesta musical fusiona influencias que van desde el indie y el britpop hasta matices post-punk, dando como resultado un sonido original y depurado, con identidad propia dentro del panorama alternativo actual.
Dentro del XIX Festival de Artes de Calle se han programado dos espectáculos: Ludoteca en las pistas deportivas de Vistahermosa, de 17:00 a 20:30 horas, y Tot Bé en el Patio Chico. Dos mentes pasadas de rosca traen su taller de juego a escena. Una carretilla, una escalera, platos de puntería, mucha cuerda, toneladas de serrín y una gran variedad de peonzas artesanales son las fichas que componen esta partida en la que el éxito y el fracaso se mide según el tamaño de las sonrisas del público
En la Plaza Mayor, a la una de la tarde, está previsto un concierto de la Banda Municipal de Música, dirigido por Mario Vercher. Y a las siete de la tarde, habrá una batucada a cargo de Batukamatraka que partirá de la plaza del Liceo.
Puedes descargar aquí el programa con las actividades de este martes.
