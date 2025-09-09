El directo de Medina Azahara protagoniza este festivo y rockero martes: este es el programa de hoy

El grupo Medina Azahara centra la programación festiva de la capital salmantina este martes con su concierto en la Plaza Mayor de Salamanca, a partir de las diez de la noche. Este año se despiden definitivamente de los escenarios, poniendo fin a una carrera legendaria que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas y el guitarrista del grupo, Paco Ventura, nos ha contado cómo será este concierto en esta entrevista: Paco Ventura: “El concierto de Salamanca es una de las últimas oportunidades que tiene la gente de ver a Medina Azahara”.

Además, el grupo salmantino The Third Rule actuará en el parque Elio Antonio de Nebrija a las ocho y media de la tarde. The Third Rule es una banda de rock alternativo que destaca por su estilo fresco, ecléctico y personal. Su propuesta musical fusiona influencias que van desde el indie y el britpop hasta matices post-punk, dando como resultado un sonido original y depurado, con identidad propia dentro del panorama alternativo actual.

Dentro del XIX Festival de Artes de Calle se han programado dos espectáculos: Ludoteca en las pistas deportivas de Vistahermosa, de 17:00 a 20:30 horas, y Tot Bé en el Patio Chico. Dos mentes pasadas de rosca traen su taller de juego a escena. Una carretilla, una escalera, platos de puntería, mucha cuerda, toneladas de serrín y una gran variedad de peonzas artesanales son las fichas que componen esta partida en la que el éxito y el fracaso se mide según el tamaño de las sonrisas del público

En la Plaza Mayor, a la una de la tarde, está previsto un concierto de la Banda Municipal de Música, dirigido por Mario Vercher. Y a las siete de la tarde, habrá una batucada a cargo de Batukamatraka que partirá de la plaza del Liceo.

Puedes descargar aquí el programa con las actividades de este martes.