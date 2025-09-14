Fans de Europe llegan a la Plaza Mayor desde primera hora para su esperado concierto

Desde las 8 de la mañana, los seguidores del grupo esperan en la Plaza Mayor para ver a la banda sueca en directo

Fans de Europe esperando en la Plaza Mayor
La Plaza Mayor de Salamanca será en la noche de este domingo el escenario de uno de los conciertos más esperados de las Ferias y Fiestas: la banda sueca Europe, icono del rock internacional, ofrece su única actuación gratuita en España, y la ciudad ya respira ambiente de gran evento musical.

Desde las 8:00 horas de este domingo, numerosos seguidores han comenzado a ocupar sitio en la plaza, con sillas, mochilas y muchas ganas de revivir en directo clásicos como The Final Countdown o Rock the Night.

La visita de Europe ha generado interés más allá del público local. Muchos asistentes han llegado desde otras provincias y comunidades para disfrutar del concierto en un escenario tan emblemático como la Plaza Mayor.

Fans de Europe a la espera del concierto en la Plaza Mayor
El concierto de Europe en Salamanca moviliza a fans internacionales que preparan flotas de autobuses Europe: "No nos molesta que nos reduzcan a 'The Final Countdown', es un gran éxito"

