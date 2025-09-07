De ganar el V Concurso Municipal de Bandas a abrir los conciertos de Ferias en la Plaza Mayor: Benbow conquista al público salmantino

Las Ferias y Fiestas de Salamanca han arrancado su programación musical con el talento del músico salmantino Benbow, ganador del V Concurso Municipal de Bandas. El compositor ha cautivado al público con su pop rock personal y sus letras sinceras.

Con su guitarra y una banda completa, Benbow ha interpretado un repertorio que ha navegado entre el amor, el desamor y la ilusión. Las influencias de grandes como Bon Jovi o Silvio Rodríguez se han notado en cada acorde, combinando la fuerza de las guitarras eléctricas con la intimidad de las acústicas.

La actuación de Benbow ha preparado el ambiente para el concierto de Siempre Así, que ha continuado la fiesta musical en el corazón de la ciudad.