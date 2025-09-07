De ganar el V Concurso Municipal de Bandas a abrir los conciertos de Ferias en la Plaza Mayor: Benbow conquista al público salmantino

El compositor ha cautivado al público con su pop rock personal y sus letras sinceras

Concierto de Benbow en la Plaza Mayor
Concierto de Benbow en la Plaza Mayor

Las Ferias y Fiestas de Salamanca han arrancado su programación musical con el talento del músico salmantino Benbow, ganador del V Concurso Municipal de Bandas. El compositor ha cautivado al público con su pop rock personal y sus letras sinceras.

Con su guitarra y una banda completa, Benbow ha interpretado un repertorio que ha navegado entre el amor, el desamor y la ilusión. Las influencias de grandes como Bon Jovi o Silvio Rodríguez se han notado en cada acorde, combinando la fuerza de las guitarras eléctricas con la intimidad de las acústicas.

La actuación de Benbow ha preparado el ambiente para el concierto de Siempre Así, que ha continuado la fiesta musical en el corazón de la ciudad.

Noticias y galerías relacionadas
Concierto de Benbow en la Plaza Mayor La música local se abre paso en la Plaza Mayor de Salamanca: “Escucharán el hard rock que me gusta, con toques de Bon Jovi, Silvio Rodríguez o Joan Manuel Serrat” Benbow gana el V Concurso Municipal de Bandas organizado por el Ayuntamiento de Salamanca

También te puede interesar

Lo último

stats