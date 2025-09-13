El pop rock de Noan pone en pie a la Plaza Mayor de Salamanca

El artista vasco, telonero este sábado de Lia Kali, ha interpretado algunas de sus canciones más populares

Concierto de Noan
Concierto de Noan | Belén Hurtado

La Plaza Mayor de Salamanca, escenario emblemático de las Ferias y Fiestas de la ciudad, ha recibido este sábado, 13 de septiembre, a Noan, una de las mayores promesas del pop rock español. El artista vasco ha actuado justo antes de Lia Kali.

Noan, que cuenta en su discografía con éxitos como los de 'Odio que te quieLa Vellés ro', 'Te echo de –', 'Superpoder' y 'Especial', ha puesto en pie a los salmantinos con su estilo fresco y enérgico.

Esta supone, además, su primera actuación en Salamanca capital, una ciudad a la que le tenía ganas después de pisar en 2024 La Vellés.

Asimismo, Salamanca24Horas.com ha podido entrevistarlo con motivo de su concierto y en la que ya adelantaba que en su concierto los salmantinos podrían encontrar música con influencia de El Canto del Loco, Pereza o Green Day.

