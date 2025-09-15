Quejíos, palmas y el rasgueo de las guitarras españolas: la Plaza Mayor de Salamanca se viste de flamenca con José Mercé
El artista jerezano ha cantado a Manuel Alejandro y a un público charro entregado sin olvidarse de sus grandes éxitos
La Plaza Mayor de Salamanca se ha vestido de flamenca para acoger el concierto de José Mercé, encargado de poner el broche de oro a las actuaciones musicales de las Ferias y Fiestas de la ciudad. Los quejíos, las palmas y el rasgueo de las guitarras españolas se han sucedido durante hora y media para deleite del público charro.
José Mercé se ha presentado con el corazón 'En carne viva' y ha continuado con 'Yo soy aquel', 'Te estoy queriendo tanto' y 'Se nos rompió el amor'. Canciones que han sido popularizadas por artistas de la talla de Raphael y de Rocío Jurado, pero que tienen un denominador común: haber salido de la mente de Manuel Alejandro.
El artista jerezano no solo ha cantado a uno de los compositores más destacados de la canción española, sino que también ha rescatado algunos de sus grandes éxitos, como 'Aire' y 'Al amanecer'. El público ha respondido cantando al unísino, dando palmas o sacando el móvil para inmortalizar el momento.
José Mercé se ha dirigido en varias ocasiones a los asistentes en un entorno que no le es desconocido. "Es una maravilla. En Salamanca, el flamenco es algo que esa tierra adora y yo cada vez que he cantado ahí me lo he pasado muy bien", decía en una entrevista a este medio. Quizás por ello, la actuación no ha generado tanta expectación y se han mantenido las terrazas de los establecimientos hosteleros del ágora salmantina.
