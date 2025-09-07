El Recinto Ferial de La Aldehuela se ilumina para dar la bienvenida a los salmantinos a las Ferias

La Aldehuela ha vuelto a llenarse de luz y color con el tradicional encendido del arco del recinto ferial. Por él cruzarán cientos de salmantinos deseosos de contagiarse del bullicio y la alegría que emana del lugar durante las Ferias. Los más atrevidos disfrutarán de atracciones como 'Extazy', mientras que los más tranquilos podrán ir a la caza de un peluche o participar en el éxitoso bingo.

El encendido del recinto ferial de La Aldehuela ha estado precedido por la actuación del artista flamenco Sergio Lucas. Los presentes han disfrutado de su música antes de escuchar el sentido pregón de Godofredo García, filántropo, presidente del Banco de Alimentos y poseedor de la la Medalla de Oro de Salamanca. También se ha rendido homenaje a la galga 'Morería de Suerte', de Rubén Lerma, con la que la capital del Tormes ha revalidado el título en el Campeonato de España 80 años después.

Las Ferias se extenderán hasta el 21 de septiembre y durante las jornadas del 26, 27 y 28 en horario de 17:30 a 2:00 horas. Las cuatro, elegidas como Día del Niño, tendrán precios reducidos -de normal oscilan entre los 3'5 y 5 euros por atracción-. El 11, 15, 19 y 21, en cambio, el Recinto Ferial de La Aldehuela enmudecerá de 5:30 a 9:00 horas para que los pequeños con Trastorno del Espectra Autista (TEA) disfruten igualmente de las atracciones.