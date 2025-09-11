El rock alternativo de Ultraligera hace levitar al público de la Plaza Mayor de Salamanca

"Si me conviertiera a una religión lejana y dejara de liarla tanto. Si me estrangulara con el cable de tu secador, aún así no conseguiría parar". Los versos de 'La basura' han sido los elegidos por Ultraligera para abrir su concierto debut en Salamanca y dar muestra del salvajismo que emana de su música.

Concierto de Ultraligera en la Plaza Mayor

Ese salvajismo se entrelaza con la ternura, por lo que tampoco han faltado temas como 'Mírame' ni palabras de agradecimiento al público salmantino y a la prensa local. "En toda la gira no hemos tenido una semana previa con tanto cariño", han señalado sobre el escenario de la Plaza Mayor.

Salamanca24horas ha sido uno de los medios que ha entrevistado a la banda madrileña con motivo de su actuación de las Ferias y Fiestas de la ciudad. "Queremos llevar el nombre del rock español donde se merece", reconocía el guitarrista Coque Fernández.