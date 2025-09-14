"Salamanca, are you ready?": Europe rememora sus temas más populares en una Plaza Mayor entregada y hasta los topes

Europe ha llegado a la Plaza Mayor de Salamanca para poner en pie a todo el mundo. Ha sido, de hecho, al apelar al público, cuando este se ha vuelto completamente loco: "¡Hola, Salamanca! Are you ready?".

Para abrir el concierto, la banda sueca ha elegido su tema 'On broken wings', a la que ha seguido poco después 'Rock the night'. Uno detrás de otro, las canciones más populares de Europe se han ido sucediendo en una Plaza Mayor no solo entregada por completo a ellos, sino también abarrotada. Ante la gran afluencia de personas para ver al éxito internacional, se han llegado a cortar las entradas desde Poeta iglesias, Corrillo, Prior y Concejo.

El momento más mágico de la noche ha llegado en el momento en el que, cuando ha llegado el estribillo de 'Carrie', Europe le ha puesto el micrófono al público... y toda la Plaza Mayor lo ha entonado al unísono.

Concierto de Europe en la Plaza Mayor | Belén Hurtado

