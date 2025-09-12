La sevillana Marta Santos conquista la Plaza Mayor de Salamanca con su flamenco y alegría

Marta Santos se ha subido al escenario de la Plaza Mayor para mostrar a Salamanca de lo que es capaz como artista. Esta joven sevillana de 24 años ha conquistado la industria musical en tiempo récord... y ahora también a la capital charra.

Su concierto ha comenzado a las 22:00 horas, ya caída la noche sobre el céntrico enclave, y la artista, además de con su dulce voz, ha estado acompañada por una banda con la que hacer a todos disfrutar de música en directo. Así, ha deleitado a Salamanca de su actitud alegre y sus sonidos flamencos.

Puedes volver a verla sobre el escenario en esta galería de fotos. Asimismo, Salamanca24Horas.com ha podido entrevistarla con motivo de su concierto.

En su concierto, no han faltado temas como 'Algo Sencillito', con la que logró un triple disco de platino y que le valió el título de Mejor Canción Flamenca en los Premios Odeón 2024, o sus más recientes sencillos, como 'La vida entera' y 'Contigo', que continúan batiendo récords de reproducciones y ventas, consolidando así como una de las artistas más influyentes del momento.