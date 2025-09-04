Estas son las diferentes zonas y sus pinchos de la Feria de Día de Salamanca 2025

Foto de archivo de las casetas de Salamanca

La Feria de Día es uno de los eventos más esperados por las Ferias y Fiestas de Salamanca 2025. Este año estarán divididas en cinco zonas diferentes en las que un total de 28 pinchos se podrán degustar. Con opciones para todos los gustos, estas son las áreas en las que se puede consumir por un precio de 3,5 euros, en donde se pagaría tanto el Pincho de Feria del establecimiento como una consumición de bebida. Estarán desde el 4 de septiembre hasta el 15 de septiembre.

Plaza del Mercado

Perrito Canalla con Salsa Big Mac

Mollete de secreto con mahonesa de kimchi

Mollete de calamares con suave de alioli

Hamburguesita de Buey Wagyu

Rúa

Hamburguesita de Morucha

Bocatín de rabas con alioli

Lágrimas ibéricas

Rector Lucena

Delicia de pavo sobre confitura de tomate, mostaza Dijon y cebollita crujiente

Mini Burguer de Vacavieja

Cheeseburger Dry Aged (carne gallega madurada, pepinillo, cebolla, cheddar americano y salsa Brook)

Plaza de los Bandos

Chapatina recién horneada rellena de secreto ibérico y salsa blanca

Delicias de jamón ibérico

Gyozas de pollo al wok con teriyaki y sésamo tostado

Al Chipirón (chipirón rebozado al alioli con pan recién horneado)

Tosta de lacón con salsa de cabrales

Brocheta de langostinos a la plancha con salsa ajo perejil

Piruleta de pollo

Mini hamburguesa de ternera charra en cama de micuit de foie y crujiente de cebolla

Montadito de lomo, bacon, queso y salsa de la casa

Probadura de salchichón con patatas paja y chimichurri casero

Hola Dos Pepito

La mini de la Compe

Parque de La Alamedilla

Brocheta de gamba

Chapatita recién horneada de cabecero con salsa 0.7

Cheddarburguer BBQ

Chipirón de La Alamedilla

Capricho a baja temperatura

Jeta apulpá con emulsión de pimentón

Además, en este enlace puedes consultar las diferentes actividades durante la Feria de Día de Salamanca 2025.