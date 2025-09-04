Estas son las diferentes zonas y sus pinchos de la Feria de Día de Salamanca 2025
Divididos en cinco áreas diferentes, un total de 28 pinchos se podrán degustar por el centro de Salamanca por un precio de 3,5 euros. Estarán desde el 4 de septiembre hasta el 15 de septiembre.
La Feria de Día es uno de los eventos más esperados por las Ferias y Fiestas de Salamanca 2025. Este año estarán divididas en cinco zonas diferentes en las que un total de 28 pinchos se podrán degustar. Con opciones para todos los gustos, estas son las áreas en las que se puede consumir por un precio de 3,5 euros, en donde se pagaría tanto el Pincho de Feria del establecimiento como una consumición de bebida. Estarán desde el 4 de septiembre hasta el 15 de septiembre.
Plaza del Mercado
- Perrito Canalla con Salsa Big Mac
- Mollete de secreto con mahonesa de kimchi
- Mollete de calamares con suave de alioli
- Hamburguesita de Buey Wagyu
Rúa
- Hamburguesita de Morucha
- Bocatín de rabas con alioli
- Lágrimas ibéricas
Rector Lucena
- Delicia de pavo sobre confitura de tomate, mostaza Dijon y cebollita crujiente
- Mini Burguer de Vacavieja
- Cheeseburger Dry Aged (carne gallega madurada, pepinillo, cebolla, cheddar americano y salsa Brook)
Plaza de los Bandos
- Chapatina recién horneada rellena de secreto ibérico y salsa blanca
- Delicias de jamón ibérico
- Gyozas de pollo al wok con teriyaki y sésamo tostado
- Al Chipirón (chipirón rebozado al alioli con pan recién horneado)
- Tosta de lacón con salsa de cabrales
- Brocheta de langostinos a la plancha con salsa ajo perejil
- Piruleta de pollo
- Mini hamburguesa de ternera charra en cama de micuit de foie y crujiente de cebolla
- Montadito de lomo, bacon, queso y salsa de la casa
- Probadura de salchichón con patatas paja y chimichurri casero
- Hola Dos Pepito
- La mini de la Compe
Parque de La Alamedilla
- Brocheta de gamba
- Chapatita recién horneada de cabecero con salsa 0.7
- Cheddarburguer BBQ
- Chipirón de La Alamedilla
- Capricho a baja temperatura
- Jeta apulpá con emulsión de pimentón
Además, en este enlace puedes consultar las diferentes actividades durante la Feria de Día de Salamanca 2025.
