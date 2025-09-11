Ultraligera, vaya forma de comerse la Plaza Mayor

Qué venían comiéndose todos los escenarios de salas y festivales no era un secreto, pero lo han demostrado con creces en su estreno en la Plaza Mayor de Salamanca.

Lo tierno y lo duro se mezclaron en un concierto de Ferias y Fiestas que, a pesar de la hora, logró llenar y hacer cantar a la Plaza Mayor

Su directo, su inesperado show y su puesta en escena sin complejos, hizo que Salamanca saltara, pero también se sorprendiera con el concierto de Ultraligera, subida la torre de técnicos del cantante incluidos.

Ya lo dijo Coque Fernández, su guitarrista, en una entrevista a este medio, cada concierto es diferente y se llegaron llevar con su baile.

Empezaron fuerte, con La Basura, una de sus canciones con más éxito y claro, a partir de ahí ya era todo cuesta bajo.

El público enganchado desde el primero momento y sin pasar ni frío ni Calor, la Plaza ya estaba condenada a bailar, como mirar atrás.

Nunca nadie cantó Europa con tanta pasión como lo hizo Ultraligera, pausando la euforia para ponerle todo el sentimiento para aparecer, de repente, con las máscaras que identifican a Pelo de Foca.

Era la catarsis del concierto y Gisme, animado por la potencia de la batería, las guitarras y el bajo, no podía perder la oportunidad de escalar hasta la torre de técnicos y cantar desde lo alto de la Plaza Mayor, donde pocos se han atrevido a cantar.

Poco le importaba al grupo lo que pensara la gente y a lo viejas bandas de rock,con copa y cigarro siguieron la recta final de un repertorio potente y aún más enérgico.

Es el disco que "nos ha cambiado la vida", tal y como reconocieron en el propio concierto, hay temas que ponen a bailar y a cantar, pero también cuentan historias de juventud, de introspección. Historias como la que le contaban a Gisme (cantante de Ultraligera) sobre Salamanca y el vino tinto que tiraban desde lo alto del Ayuntamiento de Salamanca.

La recta final se acercaba y encendidos cuál 'Gusyluz' dieron todo para culminar un concierto con el que han visto la necesitas de repetir: "Aquí hay que volver cada año aunque estemos fuera de gira" reconocían.

Matanza en el Hotel y el Baile cerraron un concierto que sirvió para certificar que el increíble auge de Ultraligera no será flor de un día