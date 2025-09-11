Volumen bajo, luces tenues y un circo más inclusivo para 900 personas con discapacidad en Salamanca

Stellar Circus y el Ayuntamiento de Salamanca de la mano por un circo más inclusivo

Si por algo lucha esta sociedad, es por hacer que sea cada vez más inclusiva, con medidas que hagan que todo el mundo pueda disfrutar de los espectáculos y que llegue a todas las edades. Es el caso de ‘Artífice’, el nuevo show de Stellar Circus que, junto al Ayuntamiento de Salamanca, tomará una serie de medidas para realizar un espectáculo para una treintena de asociaciones de la capital del Tormes.

Entre las diferentes medidas que se van a tomar está la reducción de volumen durante toda la sesión, se rebajará la intensidad lumínica y se adaptarán todas las entradas para personas con movilidad reducida.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Caraballo, ha destacado que “estamos muy ilusionados con un circo que este año viene renovado con ciencia y mucha fantasía”. Asimismo, también ha explicado que “se facilitará la asistencia de una treintena de asociaciones en las que habrá 900 entradas”.

Para ello, los asistentes tendrán que abonar únicamente 2 euros, y el resto se hará cargo el consistorio de la capital del Tormes. Por otro lado, todos los tickets podrán recogerse en los colectivos de inclusión social, asociaciones de personas con discapacidad y entidades que trabajan con mujeres en vulnerabilidad.

Para conocer de cerca el espectáculo, SALAMANCA24HORAS se ha acercado hasta Stella Circus para ver de cerca todos los espectáculos y conocer de primera mano el trabajo realizado durante todo el año.