500 personas recorren Guijuelo en la Marcha contra el Cáncer 2026

Cinco centenares de personas han recorrido las calles de Guijuelo en la III Marcha contra el Cáncer, un evento en el que han participado habitantes del propio municipio como de los alrededores.

De esta forma, la localidad chacinera ha demostrado por qué es un referente, no solo en lo que se refiere a modelo de municipio, sino en solidaridad, con 500 personas recorriendo las calles en este caluroso día en un evento organizado por la Junta Local de la AECC.

Además, cabe destacar que no es la primera vez que realizan iniciativas similares, como es en la XIII Edición de la Carrera Jamón Veloz el pasado mes de noviembre de 2025, donde participaron 250 personas y en donde lo recaudado, 1.200 euros, se donó íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer.