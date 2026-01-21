Guijuelo desembarca en Fitur con una ruta turística con sabor ibérico y un showcooking de productos cárnicos

El Ayuntamiento de Guijuelo, encabezado por el alcalde, Roberto Martín, ha desembarcado este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para promocionar su oferta turística y gastronómica.

La degustación de jamón ibérico que se ofrece en el estand del municipio continúa atrayendo a numerosas personalidades. Bern Schuster; Manuel Diosleguarde; el director de La Vuelta, Javier Guillén; la alcaldesa de Betanzos, María Barral; y la presentadora Mar Villalobos han sido algunas de las que han catado el producto estrella de Guijuelo.

La periodista Mar Villalobos en el estand de Guijuelo en Fitur 2026 | Ayuntamiento de Guijuelo

Para quienes se queden con ganas de más, la corporación municipal ha presentado la Ruta Turística Jamón de Guijuelo, una propuesta que "aúna autenticidad, naturaleza, sabor e historia en la que se descubrirá a través de paseos en la dehesa, visitas a bodegas y la cata de productos ibéricos, el paraje y hábitat natural del cerdo ibérico".

Guijuelo también ha dado protagonismo al resto de sus productos locales a través del showcooking realizado por Fran Vicente. El chef ha elaborado garbanzos guisados con oreja y longaniza, chichas ibéricas con huevo y trufa y papada, caviar y mantequilla.

Degustación de chichas ibéricas de Guijuelo | Ayuntamiento de Guijuelo

La jornada de este miércoles se ha completado con la presentación de los carteles de la feria taurina que se celebrará en el mes de agosto. Contará con cuatro festejos: una novillada sin picadores, dos corridas de toros y una de rejones y en su cartel destacan nombres como los de 'El Fandi', Emilio de Justo, Daniel Luque o Borja Jiménez.