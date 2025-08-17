Guijuelo se rinde a la magia con 'Yo creo'

Guijuelo continúa celebrando sus fiestas y, aunque el homenaje a Nuestra Señora de la Asunción se llevase parte del protagonismo este sábado, no fue la única actividad de la jornada.

Este sábado 16 de agosto, el municipio charro dedicó su tradicional ofrenda floral a Nuestra Señora de la Asunción, así como desarrolló una sentida procesión. La fe llenó sus calles, de la misma manera que la devoción los unía a todos frente a la imagen.

Pero esto sucedió por la mañana... y la tarde también tuvo mucho que ofrecer. Magia, por ejemplo.

'Yo creo', el espectáculo de magia que tuvo lugar en la tarde del sábado, hizo que todos los vecinos se rindieran al encanto de los trucos de magia.

Con un aforo completísimo, grandes y mayores disfrutaron de poner en jaque sus creencias en la fantasía. Una jornada con la fomentar la imaginación y pasarlo bien.