La caída de la muralla de Miranda del Castañar se produjo por las lluvias de los días anteriores

Así quedó la zona afectada tras caer la muralla en la zona afectada de Miranda del Castañar

Los habitantes de Miranda del Castañar se llevaron un gran susto este viernes, 13 de febrero, cuando parte de la muralla se vino abajo en la calle Alhóndiga, una de las más transitadas de la localidad salmantina.

Según ha explicado el propio alcalde de la localidad, Manuel González, todo se habría producido tras las lluvias acontecidas los días anteriores, que tras filtrarse por uno de los caminos que pasa por la parte superior de la muralla “ha hecho que reviente esa zona cayendo un gran parte del muro”.

Del mismo modo, el regidor también ha indicado que las reparaciones se tendrán que realizar lo antes posible porque “se trata de una calle muy transitada, además con un bar a cuatro metros únicamente. Ha habido suerte de que no cayera sobre nadie”.

La Junta de Castilla y León visitará la zona este sábado para valorar los daños en la muralla y así reparar los mismos lo antes posible. Cabe destacar que hasta allí se movilizaron efectivos de la Guardia Civil de la provincia de Salamanca y los bomberos del parque de Béjar tras recibir la llamada por parte de los Servicios de Emergencias del 1-1-2.