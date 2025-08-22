La exalcaldesa de Santibáñez de la Sierra, Elena Nieto, después de defenderse ya en la jornada de este jueves por la moción de censura impulsada por los socialistas y de la que finalmente salió como nuevo alcalde Fernando Castaño, ha enviado un audio a los medios de comunicación para responder ante esta moción que considera “desproporcionada” e “incoherente”.

Nieto advierte que todo lo planteado durante la moción “son cuestiones que deberían de haberse planteado en plenos ordinarios con el debate y el procedimiento correspondiente”. También manifiesta que “la oposición ha reconocido que ha apoyado las acciones llevadas a cabo durante nuestro mandato”, razón por la que subraya que “resulta incoherente que ahora se use ese trabajo como un argumento en contra”.

De igual manera, añade que “nos parece desproporcionado que se planteen como motivo de censura cuestiones menores como el arreglo de un camino municipal”, cuando asegura que “los concejales que han firmado la moción han autorizado la celebración de una capea sin autorización y la apertura de un bar sin licencia en Santa María de los Llanos”, indicando que “la alcaldesa citó en varias ocasiones al alcalde pedáneo para evitar estas irregularidades”.

Finalmente, Nieto recalca que “la oposición ha dado su consentimiento y su voto favorable a todas las propuestas llevadas a pleno, siendo una gestión, por tanto, positiva”; y que “nuestro compromiso sigue siendo defender los intereses de Santibáñez de la Sierra por encima de cualquier interés político o personal”. Igualmente, puntualiza que tras la entrada de Fernando Castaño como alcalde “seremos especialmente vigilantes para que se cumplan punto por punto las propuestas prometidas a los vecinos”.