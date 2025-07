El PSOE se queda sin concejales en San Martín del Castañar tras el pleno en el que han renunciado seis a sus siglas

El PSOE se ha quedado sin sus seis representantes en el Ayuntamiento de San Martín del Castañar donde le partido gobernaba desde hace más de 20 años tras el hartazgo de los ediles que, en declaraciones a Salamanca 24 Horas, aseguraron sentirse maltratados por la agrupación.

Este martes ha tenido lugar el pleno extraordinario en el que se ha oficializado su renuncia y, por tanto, su paso a ser concejales no adscritos. Una decisión que no traerá cambios en la organización del Ayuntamiento, donde los seis concejales seguirán gobernando juntos con mayoría. “La organización del Ayuntamiento seguirá igual, solo pasamos de ser concejales del PSOE a no adscritos”, ha asegurado el alcalde tras el pleno Alfonso Buenaventura.

Una drástica decisión que han tomado con el detonante de la carretera que une la localidad con La Alberca y que ellos aseguran no ha entrado en los Planes Provinciales de la Diputación por la obstrucción de su propio partido. Y aunque no es el único motivo, ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que el PSOE pierda la alcaldía en una localidad históricamente socialista. Un “malestar” que ha sido ratificado en un “pleno sin novedades” como ha asegurado el alcalde Alfonso Buenaventura que ha afirmado rotundo que "la decisión la hemos tomado por el bien de los vecinos, que están por encima de las siglas de un partido".