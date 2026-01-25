Los vecinos de La Alberca, pendientes de la respuesta de la Junta sobre la ubicación del punto limpio para tomar medidas

Los vecinos de la urbanización Río La Llana (La Alberca) han mantenido una reunión informativa en la tarde de este sábado, 24 de enero, sobre el "impacto visual, de ruidos y de tránsito" que tendrá la instalación del punto limpio junto a sus viviendas.

El alcalde del municipio se personó durante la misma para aclarar que "no tienen otra parcela" donde ubicar el punto limpio y que esté no "va a generar ningún puesto de trabajo", ya que va a ser vigilado y manipulado por trabajadores del propio Ayuntamiento.

También se comprometió a hablar del asunto este lunes con la Junta de Castilla y León. "Creemos que es una pérdida de tiempo. Lo dijo con la boca un poco pequeñita, pero le vamos a dar el beneficio de la duda", han señalado los vecinos a este medio.

Los afectados han organizado otra reunión este viernes, 30 de enero, para tomar medidas en función de la contestación del gobierno autonómico.