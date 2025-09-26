Juzbado inicia sus fiestas con el pregón, el chupinazo y el nombramiento del rey y las reinas de este San Miguel 2025

El municipio de Juzbado encara desde este viernes y hasta el próximo lunes sus fiestas de San Miguel. El inicio de esta celebración ha dado comienzo a las 20:00 horas de este viernes tras el pregón de sus vecinos Faustino Iglesias y Rosa María Borrego. Un pregón que ha venido seguido del tradicional chupinazo desde el balcón del ayuntamiento y el nombramiento del rey y las reinas de las fiestas.

Juzbado, pregón, nombramiento de damas y chupinazo en las fiestas de San Miguel 2025

Durante la tarde de este viernes también se ha dado rienda suelta a la imaginación con el desfile de disfraces, que contará con premios grupales y que marcará el inicio de una noche en la que no faltará la diversión y el baile con la macrodiscoteca que estará instalada en el recinto de las piscinas.

Este sábado habrá diversas actividades para todos los miembros de la familia con juegos de mesa, partidos de fútbol y donde todos los vecinos podrán degustar una cata de cervezas y asistir a la presentación de un libro del pueblo, así como al festival Hispanoluso que estará ubicado en la plaza de la iglesia y que se podrá asistir a partir de las 20:00 horas.

