Misa y procesión en honor a San Lorenzo en Rollán para ir despidiendo sus fiestas patronales

El municipio de Rollán que lleva celebrando sus fiestas patronales desde el viernes va diciéndoles adiós hasta el año que viene. Después del festín que se dieron ayer los vecinos de este pueblo en la comida popular en la que se sirvieron huevos rotos y en la que disfrutaron del II Concurso de Autos-locos, en la mañana de este domingo el programa festivo ha dado comienzo con la tradicional misa en honor a su santo, San Lorenzo.

Como cada año, siendo esta una tradición que se lleva a cabo en prácticamente todos los pueblos de la provincia salmantina, el santo, en este caso San Lorenzo, ha salido a procesionar después de la eucaristía. Un homenaje que se le hace al patrón, protector del municipio durante todo el año.

Después de la misa hay programada una ronda de vinos por los establecimientos hosteleros del pueblo, que continuará siendo la senda de la gastronomía, con la celebración del I Concurso Tragaflanes. La tarde se ha reservado para los pequeños del municipio con hinchables y también con un partido de pelota a mano que se disputará en el frontón municipal para el disfrute de todos los públicos. El IX Concurso de Playback será el que pondrá el broche a esta jornada festiva de domingo, que continuará el lunes con la tradicional merienda campestre para despedir las fiestas.