La tradicional cena de chichas inaugura el programa festivo de Villagonzalo de Tormes

El ambiente festivo volvió a sentirse este jueves en Villagonzalo de Tormes con la celebración de la esperada cena de chichas, que tuvo lugar a las 21:00 horas. Vecinos y visitantes se reunieron en torno a este encuentro gastronómico, considerado ya un clásico en el calendario local, para dar la bienvenida a unas jornadas de convivencia y disfrute colectivo.

La cita no solo sirvió para degustar uno de los platos más representativos de la gastronomía de la zona, sino también para reforzar el espíritu comunitario que caracteriza a estas fechas en honor a San Bartolo. La cena de chichas es, además, el preludio de un completo programa de actividades diseñado para todos los públicos, que se extenderá hasta el próximo 25 de agosto.

Con este arranque festivo, el pueblo se prepara para vivir días de tradición, música y entretenimiento, en los que cada acto está pensado para fortalecer la identidad cultural y reunir a generaciones en torno a la celebración. La cena del jueves marcó así el inicio de un calendario que promete mantener viva la participación vecinal y ofrecer múltiples ocasiones para disfrutar del verano en un ambiente cercano y familiar.