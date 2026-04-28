Más de 1.000 consultas canceladas en Salamanca en la segunda jornada de huelga de médicos de la semana

Los médicos se concentran en Salamanca a las puertas del CAUSA por la huelga de facultativos

Más de mil pacientes de Medicina Familiar y de Pediatría han visto como este martes su cita médica ha sido cancelada.

La segunda jornada de huelga del sector médico contra el Estatuto Marco ha dejado en los centros sanitarios de la provincia un total de 1.086 citas canceladas, a pesar de que el seguimiento de protesta solo ha sido del 15,12 por ciento de los facultativos disponibles.

En ese sentido, 179 de los 993 médicos disponibles de atención especializada han secundado la huelga este martes, algo que supone un 18,03 por ciento, un porcentaje superior al de este lunes.

En cuanto a Atención Primaria, solo 35 médicos han secundado el parón, de los 414 disponibles, un porcentaje de seguimiento menor que el día anterior.

A mayores de estos datos, la Consejería de Sanidad estima que en Castilla y león se han suspendido 230 intervenciones quirúrgicas, 410 pruebas diagnósticas y 3.569 consultas externas programadas en hospitales de la Comunidad.