Los parques de Salamanca y la zona arbolada de La Aldehuela permanecerán cerrados este domingo por fuertes rachas de viento

El Ayuntamiento de Salamanca ha decretado el cierre de los parques de la capital y de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela como medida preventiva por las fuertes rachas de viento que se esperan este domingo en la provincia, en aviso amarillo.

El cierre se producirá a las 14:00 horas y afectará al Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

La medida permanecerá activa hasta que remitan las rachas de viento, que podrían alcanzar una velocidad máxima de 70 km/h, según ha alertado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El Ayuntamiento de Salamanca también recomienda extremar precauciones a los ciudadanos y retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas. Recuerda igualmente que los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines "están a pleno rendimiento para poder atender los avisos que pudieran registrarse".