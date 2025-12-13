El 3 de enero será visible la primera superluna de 2026, la llamada 'Luna del Lobo'

La 'Luna del Lobo', la primera superluna del año 2026 tendrá lugar el sábado 3 de enero. Además, se trata de la primera luna llena de las tres que habrá en la estación de invierno y que tendrán lugar posteriomente el 1 de febrero y el 3 de marzo, según los datos del Instituto Geográfico Nacional.

El 3 de enero, además, será el momento de máximo acercamiento entre la tierra y el sol, lo que se denomina como "perihelio". En ese momento, argumentan fuentes del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), que "nuestra distancia al sol será de poco más de 147 millones de kilómetros, es decir, 5 millones de km menos que en el momento de mayor distancia (afelio), que sucederá el 6 de julio de 2026".

La 'Luna del Lobo' podrá verse en su punto máximo alrededor de las nueve de la noche del día 3, coincidente con la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas que no se verá con tanta intensidad debido a que esa noche la luna será más grande y brillante de lo normal.

A propósito de esta información, el OAN también informa de que el 17 de febrero habrá un eclipse de sol y el 3 de marzo otro de luna, aunque ambos no serán visibles desde España.