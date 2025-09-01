Desde los 36.000 hasta los 171.000 euros: estos son los precios de los artistas por los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca 2025

Los artistas que actuarán en las Ferias y Fiestas de Salamanca 2025 ya tienen precio. Si el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, avisaba de la dificultad de contratar grupos musicales porque “mucho no se mueven por menos de 300.000 euros”, se ha logrado realizar una programación ciertamente completa con una gran variedad de estilos musicales.

Desde los 36.000 euros y hasta los 171.000 euros, el amplio abanico de los músicos y los grupos musicales han puesto sobre la mesa el precio de los mismos, con artistas de toda la vida cuyo caché ha bajado o se mantiene con respecto a otros años, y nuevos artistas que han subido considerablemente en el panorama de la escena española.

Por un lado, Siempre Así será el grupo que menos cobre en la Plaza Mayor, con un presupuesto de 36.115 euros (con IVA incluido), seguido de Medina Azahara que ronda 36.663 euros (con IVA incluido), siendo segundo el artista que menos dinero recibirá por las Ferias y Fiestas de Salamanca 2025.

Con un pequeño salto presupuestario, se situa José Mercé con 42.713 euros (con IVA), Marta Santos con 54.450 euros (con iVA), Noan y Lia Kali, en conjunto, con 54.813 euros (con IVA), Siloé con 66.913 euros (con IVA) y Rosario con 76.593 euros (con iVA). Todos ellos por debajo de los 100.000 euros.

Muy por encima, y siendo la banda que atraerá visitantes de toda España, Europe será el que más caché tenga durante las Ferias y Fiestas de Salamanca con un total de 171.820 euros por tocar en la Plaza Mayor el próximo domingo, 14 de septiembre.