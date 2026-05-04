Desde los 600 a los casi 1.300 euros: lo que cuesta una caseta en la Feria del Libro de Salamanca

La 44 edición de la Feria Municipal del Libro Nuevo 2026 está apunto de empezar; tendrá lugar del 9 al 17 de mayo.

Poner una caseta en la Plaza Mayor de la capital del Tormes, que es donde se celebrará este tradicional encuentro, tiene un precio.

En el Boletín Oficial de la Provincia de este lunes 4 de mayo se publican los precios que se acordaron por unanimidad en sesión extraordinaria del 16 de abril por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Salamanca.

De está manera, los participantes en esta 44 edición están obligados a pagos que van de los 600 a los 1.300 euros.

Las librerías con casetas de 6 x 3 metros deberán abonar una cuota de 1.272 euros con IVA incluido; mientras, las librerías con casetas de 3 x 3 metros tendrán que pagar 636 euros.

Las casetas de instituciones, editores y distribuidores deberán pagar 1.089,50 euros.