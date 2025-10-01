El 98% de los vehículos que transitan por la zona peatonal de Salamanca están dados de alta en la plataforma

El 98% de los vehículos que transitan por la zona peatonal de Salamanca están registrados en la plataforma. El pasado mes de julio comenzaron a funcionar los lectores de matriculas que controlan los accesos a esta zona de la ciudad, que registra una media diaria de entre 8.500 y 10.000 vehículos, dependiendo del día de la semana. Asimismo, un total de más 33.000 vehículos están dados de alta en dicha plataforma.

Toda aquella persona que por causas debidamente justificadas necesite entrar a esta zona podrá seguir haciéndolo, independientemente del lugar en el que resida o del vehículo que utilice. No obstante, deberá registrarse previamente en la plataforma digital https://zbe.aytosalamanca.es introduciendo sus datos peatonales y la matricula del vehículo en cuestión.

Desde el pasado mes de julio y hasta ayer, 30 de septiembre, a aquellos conductores que entraban a esta zona sin justificar sus accesos, se enviaba una carta informativa en la que se exponía este hecho con la finalidad de que se formalizase el registro y se regularizara la situación. En ese periodo de tiempo, desde el área de Movilidad de la Policía Local se han expedido en torno a 10.000 cartas. A partir de hoy, 1 de octubre, el Ayuntamiento de Salamanca comenzará a sancionar estos accesos irregulares. La infracción lleva aparejada una multa de 100 euros.

Finalmente, cabe recordar que con la finalidad de prestar una mayor atención al ciudadano, realizar consultas, orientar y resolver dudas a este respecto, el Consistorio puso en marcha el pasado mes de febrero un servicio de atención ciudadana, atendido por cuatro personas. Este servicio está disponible en el correo electrónico zbe@aytosalamanca.es , en el teléfono 923 27 91 99 o forma presencial en las dependencias de la Policía Local de Salamanca, situadas en la avenida de la Aldehuela, 43 – 63.