Acosadores sin castigo y poca ayuda psicológica, el debate del bullying se reactiva en Salamanca tras el caso de Sandra Peña

Sandra Peña, 14 años y toda una vida por delante. Poco más que decir ante uno de los hechos más duros que pueden vivir unos padres, perder a una hija, y más aún cuando hablamos del motivo, quitándose la vida tras recibir acoso escolar por parte de sus compañeros de clase. Un hecho por el que han alzado la voz decenas de organizaciones ante la petición de medidas urgentes que logren erradicar esta lacra social.

Desde hace muchos años, ASCBYC ha intentado luchar por paliar este tipo de situaciones en las que en más de una ocasión han conseguido frenar estos casos de bullying y de ciberbullying, evitando que el final sea similar al de Sandra. Son muchas las movilizaciones que se han organizado en España este martes, 28 de octubre, en pro de solicitar una serie de pautas reales que luchen contra el acoso, entre ellas la capital del Tormes que se ha concentrado en la plaza de los Bandos en la mañana del martes, 28 de octubre.

Hace tan solo cinco meses, Carmen Guillén, máxima representante de la Asociación Salmantina Contra el Bullying y Ciberbullying, contaba a SALAMANCA24HORAS que "el acoso lleva a trastornos alimenticios, secuelas mentales o incluso al suicidio", algo que se ha cumplido tal y como avisaba la presidenta, que sigue luchando en primera línea desde hace muchos años, siendo una referencia en universidad de América, ante la incansable batalla contra el acoso escolar.

Son muchas las medidas que se han ido tomando en Salamanca en colaboración con el Ayuntamiento y la organización anteriormente mencionada, pero aún se siguen viendo casos en los colegios y centros educativos, que en muchos casos siguen mirando hacia otro lado en este tipo de situaciones, medidas que corresponden, como no, a instituciones mayores.

Antes era meramente de forma física, cuando no existían teléfonos móviles de por medio ni redes sociales, pero en la actualidad, y ante el anonimato que pueden llegar a ofrecer las redes sociales, los casos de ciberacoso se suceden día y noche llevando al límite a cientos de jóvenes.

El Sindicato de Estudiantes de Salamanca reune a más de cien personas para poner "freno" al acoso escolar | Verónica Tapia

En la actualidad, pues, los objetivos cambian completamente de cara a poder luchar contra el bullying y el ciberbullying, y no es para menos cuando se siguen creando nuevas formas de acosar a los adolescentes, ya sea por el lugar de procedencia, su sexualidad o, en otras tantas ocasiones, por los recursos económicos.

Esto no queda aquí, y si este martes. 28 de octubre, se está denunciado el suicidio provocado tras sufrir acoso Sandra Peña, hace dos años otro caso azotaba España, el de Claudia González, donde se despedía a través de una carta de sus acosadores y, por desgracia, de su vida: “Qué sepáis que habéis tenido a muchas personas y ahora espero que carguéis con una muerte en vuestra conciencia. Por favor, parad el acoso, dejad a las personas ser quienes son”. Además, destaca este caso por la forma en la que se le realizó bullying, creando un grupo de whatsapp con su cara y el cuerpo de una rata.

La Ley del Menor no está reeducando

Carmen Guillén ha explicado a este medio qué es lo que se debe hacer, sobre todo desde las instituciones públicas, donde a pesar de haber creado un protocolo desde hace años ante este tipo de casos, en la actualidad “muchas Fiscalías dicen que está obsoleto”. Además, también ha hecho hincapié en que “la Ley del Menor no está reeducando”, siendo un punto que “llevamos pidiendo desde hace muchos años”. Por otro lado, también tiene claro que “falta una propuesta de Pacto de Estado contra el bullying y el ciberbullying”.

Hablamos pues de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que “nació por un tirón de orejas de Europa a España y que debería estar implantada en su totalidad a pesar de ser muy extensa”. Asimismo, cabe destacar otro punto muy importante, y es que como ha indicado Carmen: “Muchas personas que hacen ese tipo de leyes no cuentan con la gente que hemos vivido esto”. Pone como ejemplo a Francia, donde “antes de emitir un veredicto el presidente Macron, de cara a luchar contra el acoso, recibió a las víctimas para poder hacerlo”.

Otro de los ejemplos ha sido la Ley Olimpia, promulgada en México, y donde los protagonistas eran “o las víctimas que han sufrido bullying y ciberbullying, o sus familiares”, conociendo desde dentro qué es lo que se sufre y como se puede llegar a luchar contra el acoso con las necesidades que tienen las personas que lo sufren.

Por otro lado, y a pesar de ser una ley que reconforta a las víctimas al tener una participación en las mismas, Carmen lo tiene muy claro: “Que seamos nosotros los que le digamos qué tienen que hacer es muy poco ético, pero que no nos hagan caso es por su parte muy hipócrita también”.

En Salamanca no paramos de trabajar y seguimos haciéndolo. Lamentablemente, estos días nos llama mucha más gente porque esto ha concienciado

A pesar de que se lleva luchando durante muchos años por parte de ASCBYC, también cabe destacar que “en Salamanca no paramos de trabajar y seguimos haciéndolo. Lamentablemente, estos días nos llama mucha más gente porque esto ha concienciado. Supone un punto de inflexión ya que mucha gente pone nombre a lo que está pasando. El otro día nos comentaban que una niña había pedido ayuda a otra persona porque se estaba dando cuenta de lo que le estaba pasando porque no quería acabar con el final de Sandra”.

Por otro lado, desde la Asociación Salmantina Contra el Bullying y el Ciberbullying, también se ha destacado que se sigue colaborando muy de cerca con el Ayuntamiento de Salamanca y con el de Castellanos de Moriscos, y que seguirán haciéndolo en pro de luchar por los derechos de los menores que siguen sufriendo acoso, además de otros consistorios que quieran adherirse a ASCBYC.

No hay que olvidarse nunca de las víctimas, que sufren en silencio en la mayoría de las ocasiones, por no decir todas, este tipo de acoso, sea de forma física o digital: “Hablamos de personas que tenían toda la vida por delante y han acabado con un final que no querían y que no les tocaba”, tanto por el caso de Sandra Peña como por el de Claudia González. Y es que a pesar de parecer que en Salamanca todos los centros educativos hacen por luchar contra el bullying, la realidad es muy diferente: “Indudablemente, en todos los sitios hay centros que miran para otro lado y aquí los hay, negarlo es un error. Afortunadamente, hay otros tantos que hacen las cosas muy bien y si no saben cómo hacerlo nos piden ayuda”.

No decir nunca que son cosas de niños ya que hay mucha gente que lo sigue diciendo o incluso que se toma este asunto como una broma”

Todo pasa, pues, por “no mirar hacia otro lado” y, por supuesto, por “no decir nunca que son cosas de niños ya que hay mucha gente que lo sigue diciendo o incluso que se toma este asunto como una broma”. Como es lógico, el primer paso para buscar una solución real es “la concienciación y las ganas de solucionar las cosas, reconociendo el problema que tenemos”.

Carmen Guillén también ha lamentado otro problema muy latente en Salamanca, donde ha indicado que “este año superaremos los casos del pasado año”, tanto por el caso de Sandra Peña que abrirá los ojos a muchos padres y, ojalá, a los menores que soliciten ayuda, estando ASCBYC en todo momento de su lado.

Por último, también ha pedido “conciencia y darnos cuenta de que esto no puede seguir así, son ya demasiados casos”, destacando que “el acoso escolar mata a 200.000 niños todos los años en el mundo. Lo mediático es la punta del iceberg y a la hora de la verdad seguimos estando solos”.

En la manifestación de este martes, 28 de octubre, organizada por el Sindicato de Estudiantes, la premisa es clara, pedir más asistencia psicológica para los jóvenes y adolescentes, además de erradicar el acoso escolar de principio a fin, sin medias tintas y, sobre todo, sabiendo que todo este asunto ya no es solamente una cosa de niños.