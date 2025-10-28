Estudiantes de Salamanca plantan cara al bullying con mensajes como “no es culpa tuya, es del sistema” y piden que se reformen los protocolos ante situaciones de acoso escolar

Alrededor de cien personas, según expone el Sindicato de Estudiantes de Salamanca, que ha sido además el convocante de la manifestación y huelga estudiantil que está teniendo lugar durante la mañana de este martes 28 de octubre, han salido a la calle y han plantado cara al bullying con mensajes como “no es culpa tuya, es del sistema” o “basta ya de acoso escolar”.

La concentración, que en un primer momento estaba convocada únicamente en la plaza de Los Bandos, cambió de rumbo minutos antes de dar comienzo a las 12:00 horas, cuando los estudiantes comunicaron a la Policía Nacional y Local su decisión de recorrer las calles en forma de protesta desde Los Bandos hasta Gran Vía, es por ello, por lo que la policía, sin previo aviso, se ha visto obligada a cortar el tráfico desde la Puerta Zamora hasta Gran Vía, afectando a la avenida de Mirat y plaza de España. El tiempo estimado de la duración del corte es, por ahora imprevisible, ya que según afirman fuentes policiales a este medio, tienen permiso para estar en la calle hasta las 15:00 horas.

El motivo principal que ha llevado a estos jóvenes a alzar la voz ha sido no solo denunciar casos de acoso escolar, también pedir más financiación para los servicios psicológicos y una reforma de los protocolos ante este tipo de situaciones, según relata a los medios de comunicación Diego Gómez, miembro del sindicato convocante. Todo ello a consecuencia da la muerte de Sandra Peña, una niña de 14 años víctima de bullying en un colegio de Sevilla que tomó la triste de decisión de quitarse la vida.

“Salimos a la calle, no solo por el caso de Sandra sino porque en muchos otros sitios como aquí en Salamanca, las instituciones disponen de medios ínfimos, pero como en el colegio de Sandra no quisieron convocarlos porque tuvieron muchas oportunidades porque sus padres fueron y no hicieron nada. No es normal que cambies una vida por una reputación”, dice Diego. Asimismo, este joven añade que “salimos para que se aumente la financiación a los servicios psicológicos de las instituciones, orientadores y psicólogos porque últimamente no se le da nada y para que no se pueda repetir ni una vez más lo que pasó con Sandra. Por supuesto, para que la dirección del instituto de Sandra dimita y si es penado penalmente sería aún mejor”.

Diego también reconoce que en Salamanca existen casos de acoso escolar, indicando que “yo personalmente he sido testigo de casos de bullying. Se denunció al centro y se activó el protocolo, pero fue bastante pésimo porque a penas se hizo nada”. Habla de que la concienciación de los estudiantes sobre este tema “no es suficiente”, lamentando que “realmente la gente no hace nada porque los centros no hacen nada para que estos casos desaparezcan”.

El Sindicato de Estudiantes de Salamanca reúne a más de cien personas para poner "freno" al acoso escolar | Verónica Tapia

En cuanto a próximas concentraciones, Diego reconoce que no hay más fechas programadas, pero avisan al Gobierno: “Si nos ignoran volveremos a manifestarnos y a reivindicarnos por nuestros derechos y por nuestra propia salud mental”.

Los jóvenes asistentes a esta concentración han caminado con pancartas por la calle Zamora hasta Gran Vía, dejando ver algunos mensajes como estos: “El respeto se enseña, no es un juego, es dolor”; “+ recursos, la salud mental importa”; “No al bullying. Descansa en paz Sandra”; “Stop bullying: valiente no es el que ataca, valiente es el que defiende. Sandra estamos contigo, ellas pagaran por lo que han hecho. ¡Justicia por Sandra Peña”; “Hoy gritamos por quienes ya no pueden”; “Si nos falla quien debe proteger a nuestros hijos, ¿qué nos queda?”; “El silencio institucional también es violencia”.