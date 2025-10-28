Cortado el tráfico desde Puerta Zamora hasta Gran Vía por la manifestación estudiantil contra el bullying

El Sindicato Estudiantil de Salamanca que ha convocado para este martes por la mañana una huelga de estudiantes ha decidio a última hora que la concentración no iba a quedarse fija en la plaza de Los Bandos, sino que se iban a mover hasta Gran Vía. Por ello, la Policía Nacional y Local de Salamanca se ha visto obligada a cortar el tráfico, sin previo aviso, en el tramo que va desde la Puerta de Zamora hasta Gran Vía, pasando por avenida de Mirat y plaza de España.

Según indican a este medio fuentes policiales, los manifestantes están autorizados para estar en la calle hasta las 15:00 horas, por lo que se desconoce el tiempo que permanecerá cortado el tráfico en estos puntos de la ciudad.

El motivo de la concentración de este martes está motivada por la muerte de Sandra Peña que con 14 años se quitó la vida a causa del acoso que recibía en su colegio de Sevilla. Los estudiantes han expresado publicamente su rechazo contra el bullying, con gritos de "Colegio culpable, sistema responsable" y pancantas con mensajes como "No somos casos, somos corazpnes rotos que merecen paz", "El bullying no es un juego es un problema serio" o "Basta de mirar a un lado".