Adjudicadas las obras de renaturalización del parque de Würzburg con la rana gigante como zona de juegos

Rana gigante de 7 metros dentro del proyecto de remodelación del parque de Würzburg | Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha adjudicado las obras de renaturalización del parque de Würzburg con la rana gigante como zona de juegos.

El presupuesto es de 966.281,8 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, con el que se da continuidad a la mejora de los parques y plazas de la ciudad "para que sean espacios más saludables".

Una vez adjudicadas las obras, y con la previsión de empezar cuanto antes, se calcula que el parque estará remodelado en torno al mes de octubre.

La obra se encuentra incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forman parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Entre las novedades de esta obra y como epicentro está la gran rana de 7 metros que hace las veces de tobogán y parque de juegos, junto a un estanque con cascada y la plantación de más de 40 nuevos árboles y 3.100 plantas arbustivas.