La Aemet prevé al final de la noche de este sábado acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunos puntos de Salamanca

La provincia de Salamanca encara el final de este sábado bajo aviso amarillo por intensas lluvias, una alerta activada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que se mantendrá vigente hasta las 21:59 horas.

La situación afecta a toda la provincia, aunque se espera que las precipitaciones sean más persistentes e intensas en el sur y en el área del Sistema Central. Según la AEMET, en estas zonas se podrían registrar acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Bañobárez, Navasfrías, Saelices El Chico y El Maíllo son los cuatro pueblos de la provincia con mayor precipitación acumulada desde el mediodía. A la cabeza de los cuatro se posiciona Bañobárez con 32.6 litros por metro cuadrado, seguido de Navasfrías (31.6 mm), Saelices El Chico (28.6 mm) y El Maíllo (28.2 mm).

Precipitación acumulada, según los datos de la Aemet, en la tarde de este sábado 1 de noviembre de 2025 | AEMET

La jornada del sábado ha estado marcada por los cielos cubiertos y lluvias intermitentes desde el amanecer practicamente, un escenario que se mantendrá hasta que se levante el aviso. A partir de la noche, las previsiones apuntan a una mejora leve, con cielos aún nubosos pero sin precipitaciones importantes.

El domingo no traerá un despeje total, la AEMET anticipa niebla en las primeras horas de la mañana, seguida de un día dominado por cielos cubiertos, aunque no se descartan lloviznas débiles puntuales. Las mínimas se situarán en 5 grados y las máximas alcanzarán los 15 grados, manteniéndose una sensación térmica fresca.

El panorama meteorológico cambiará significativamente con el inicio de la próxima semana, ya que el lunes se espera la llegada de la estabilidad con cielos despejados y la ausencia total de precipitaciones. Además, se experimentará un repunte térmico notable, con mínimas de 5 grados y máximas que podrían llegar a los 19 grados.