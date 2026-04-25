La afición rojiblanca recuerda a M4ría, la Princesa Futbolera Guerrera con un mensaje muy especial en la grada

El Wanda Metropolitano ha sido escenario este sábado de uno de los momentos más emotivos de la jornada durante el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club. En la grada, los aficionados rojiblancos rindieron homenaje a María Caamaño Múñez, la Princesa Futbolera Guerrera, con una pancarta en la que se podía leer "M4ría, la familia atlética no te olvida".

La pequeña, fiel seguidora del Atlético de Madrid, falleció la pasada semana tras una larga lucha contra el Sarcoma de Ewing, una enfermedad que le fue diagnosticada en 2019, cuando tenía solo seis años. Desde entonces, su historia fue ganando visibilidad por su manera de afrontar la enfermedad, siempre con una actitud positiva y una sonrisa que terminó conquistando a miles de personas.

Con el paso del tiempo, María se convirtió en un símbolo de lucha y superación, especialmente dentro del ámbito deportivo. Su pasión por el fútbol y por el conjunto rojiblanco le permitió estrechar lazos con varios jugadores de primer nivel, entre ellos Álvaro Morata, Ferran Torres o Álex Baena, que en distintas ocasiones mostraron públicamente su apoyo.

Además, la pequeña tuvo la oportunidad de vivir momentos únicos junto a la selección española, llegando incluso a celebrar con los jugadores la consecución de la Eurocopa, una experiencia que reflejó el cariño que generó su historia.