Fallece María Caamaño Múñez, un ejemplo de visibilidad y lucha contra el cáncer infantil

Tristemente nos ha dejado María Caamaño Múñez, la Princesa Futbolera Guerrera. La pequeña María ha fallecido en la madrugada de este jueves en el Hospital de Salamanca donde se encontraba ingresada en las últimas horas tras empeorar su estado de salud.

M4ría se convirtió en un ejemplo de lucha y visibilidad por su forma de afrontar la vida con el Sarcoma de Ewing, diagnosticado en 2019 cuando solo tenía seis años.

Caracterizada por su eterna sonrisa logró que su caso fuera conocido en todo el país, demostrando que su camino no estaría definido por el miedo sino por una valentía inquebrantable que terminó por conmover a toda la sociedad española.

A lo largo de su incansable lucha, María transmitió sus valores y consiguió vínculos profundos con figuras del deporte como Álvaro Morata, Ferrán Torres o Alex Baena, entre otros, llegando incluso a celebrar el título de Eurocopa con los jugadores de la Selección Española.

Álvaro Morata y María, la 'princesa futbolera guerrera'

Más allá del ámbito deportivo, el mayor logro de María fue poner rostro y voz a la lucha contra el cáncer infantil, con una plataforma de visibilización que exigía con fuerza más recursos para la investigación oncológica.

Prueba de su influencia en Salamanca quedará el Jardín de María. Su legado tangible y luminoso para sobrellevar la estancia de los más pequeños en el hospital de Salamanca. Un sueño personal de María transformado a la realidad.

A pesar de su corta edad, el legado de María Caamaño Múñez le llevó incluso a visitar y abrazar al Papa Francisco, en una audiencia en Roma.

María consiguió que la sociedad salmantina y española entendiera que ser una guerrera no solo consiste en ser exitosa o ganar todas las ballas, sino en no rendirse nunca y mantener la alegría incluso en los peores momentos.

Salamanca y, especialmente su pueblo Encinas de Abajo, llora hoy la muerte de María Caamaño Muñez, la Princesa Futbolera Guerrera. Descansa en Paz.