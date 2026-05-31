Hasta 4.000 euros por centro educativo para la transformación de la biblioteca escolar

Un total de 4.000 euros por centro educativo es la cuantía que ha puesto este año la Junta de Castilla y León para todos los colegios de la Comunidad que quieran transformar su biblioteca escolar en distintos espacios "orientados a la innovación, la creación, la experimentación y el trabajo interdisciplinar, como radios escolares o cineclubes; así como en su impulso como entorno inclusivo que favorezca la igualdad de género".

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Pare ello es necesario presentar diferente documentación, con un plazo abierto hasta el 10 de junio, donde se valorará, tal y como figura en el anuncio, "la promoción de actividades de escritura, la creación de contenidos y la lectura compartida en diversos formatos; el desarrollo de proyectos documentales y de competencias mediáticas, como el pensamiento crítico y las habilidades transmedia; y la incorporación de propuestas innovadoras en el ámbito de las tecnologías digitales".

Podrán participar todos los centros públicos de la Comunidad que imparten Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de Adultos, siempre que en el curso 2025-2026 hayan elaborado y ejecutado un Plan de Lectura.

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