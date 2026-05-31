Panorama, gran atractivo de las fiestas del Corpus en Villares de la Reina

El fin de semana arranca el sábado con una marcha a favor de los enfermos de ELA con salida desde el Centro de Ocio y Deportes. La tarde estará llena de diversión con hinchables y el espectáculo "Humor amarillo" en la plaza de toros. La noche musical será una de las más potentes con las actuaciones de Nereida y Suso, seguidas de la Orquesta Vulkano y el gran espectáculo de la Orquesta Panorama en la Plaza del Centro de Ocio y Deportes. Además, entre las 19:00h y las 21:00h habrá electromotores en la Plaza de la Fuente.