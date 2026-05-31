Panorama, gran atractivo de las fiestas del Corpus en Villares de la Reina

Villares de la Reina se prepara para vestirse de gala y ya tiene listo el programa de sus feistas que aúnan tradición, música de primer nivel, eventos taurinos y un fuerte componente solidario. Las celebraciones contarán con días previos a finales de mayo, extendiéndose a lo largo de la primera semana de junio y cerrando con un broche de oro el sábado 20 de junio.
Aunque el Ayuntamiento ha programado actividades previas, será el jueves 4 de junio cuando se dé el pistoletazo de salida a las celebraciones festivas. Así, esa jornada se ha programado el día de los mayores que comenzará con misa seguida de tradicional comida para los mayores en el Multiusos. Por la tarde, la música tomará el protagonismo con la actuación de Flori y el Grupo de Sevillanas "Villareina", la Charanga "Los Azores" y la entrega de trofeos deportivos. La jornada se cerrará por todo lo alto con la Orquesta SMS en la Plaza del Centro de Ocio y Deportes.
El viernes tendrá lugar un emotivo homenaje a Mercedes Martín Ramos en el Centro de Ocio y Deportes. A continuación, la fiesta se trasladará a la Plaza del Centro de Ocio y Deportes con la Disco-móvil "Eclipse".