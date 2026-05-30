Las celebraciones comenzarán el miércoles 3 de junio y se prolongarán hasta el domingo

Desde el 3 al 7 de junio, los vecinos de Aldeatejada disfrutarán de un amplio programa festivo con motivos de la celebración del Corpus. Cinco intensos días llenos de música, comidas, actividades para los más pequeños y encuentros deportivos.

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Será un taller de graffitis la primera de las actividades festivas incluidas en el programa. La trasera del frontón nuevo es el lugar de encuentro para la actividad, que correrá a cargo del artista Rober Bece.

La localidad mantiene como festivo el Jueves de Corpus, por lo que será el día 4 de junio cuando sus vecinos celebren el día grande de las fiestas de la localidad. La misa y la posterior procesión del Corpus incluye la bendición de los niños nacidos durante el año en el altar que todos los años se prepara a la puerta del Ayuntamiento del municipio.

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Después, para no tener que cocinar, arroz a la zamorana para todos y discoteca infantil. Por la noche, será el DJ Rubén Álvarez quien ponga la nota musical a la jornada.

Por su parte, el viernes habrá una exhibición de motos a cargo de Narcis Roca y después pollos asados con patatas para cenar. Es el turno de la Orquesta Tango y una discoteca móvil para alargar la fiesta hasta bien entrada la madrugada.

El sábado 6 de junio es el turno de los hinchables para los niños, así como un tardeo de rumba y flamenco en la trasera del frontón. Parrillada y la verbena con La Huella ponen el broche al penúltimo día de celebraciones.

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El domingo cierra el programa el mago Nao Arranz con un espectáculo de humor y magia antes de una cena a base de huevos con chorizo.

Puedes consultar todos los horarios en el programa: