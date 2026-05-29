El calor no ha podido con las ganas de los más pequeños de toda la provincia que se han dado cita este viernes en Aldeatejada para disfrutar de un evento que se ha convertido en todo un acontecimiento para los colegios de la provincia. El ‘Danzar de los Danzares’, que este año cumple su 26 edición ha reunido en la localidad del alfoz a 1.200 niños de Infantil y Primaria de 33 colegios de toda la provincia.

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Los nervios se han dejado de lado nada más pisar el escenario, y así, colegio ha colegio, han presentado bailes y coreografías durante toda la mañana. Ha abierto el festival el colegio de Aldeatejada, que son los anfitriones y por tanto han podido realizar dos actuaciones, la del inicio y la del final. No ha faltado ningún detalle como puntos de agua para que los niños pudieran hidratarse y un punto de crema solar para poder ponerles crema a lo largo de la mañana.

Xxvi Encuentro De Danzas Escolares ‘el Danzar De Los Danzares’ (1)

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Tampoco han faltado voluntarios. Unos para hacer bocadillos, otros para acompañar a los pequeños, protección civil e incluso una ambulancia con un pediatra para atender a las posibles emergencias.